Incidents Lens-Lille : Exclure les supporters violents ? Hermel donne l'exemple du Real et du Barça

Correspondant de RMC SPORT en Espagne et accessoirement Ch'ti supporter lensois, Fred Hermel a poussé un coup de gueule contre les Ultras qui souillent le foot français. Notre journaliste a aussi expliqué comment le Real et le Barça ont fait le ménage contre leur supporters les plus violents.