Incidents OL-OM : L'arbitre accuse Aulas de l'avoir menacé

RMC Sport a eu accès au rapport de l'arbitre du match OL-OM Rudy Buquet. Ce dernier explique avoir été menacé par le président lyonnais Jean-Michel Aulas. Il écrit dans son rapport : "je tiens à préciser que M. Aulas Jean-Michel, président de l'Olympique lyonnais, a tenu les propos suivants au moment de quitter mon vestiaire: 'la compétition dépend de la LFP, vous de la FFF, je fais malheureusement partie du Comex et ça ne va pas en rester là'." L’arbitre met aussi en cause Jorge Sampaoli : « il a eu un comportement et des gestes de plus en plus déplacés à mon égard en me montrant à plusieurs reprises du doigt dans mon vestiaire ».