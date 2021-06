"Je ne suis pas certain que la Ligue 1 soit sur Canal+ l'année prochaine" affirme Maxime Saada

Maxime Saada : "Non, je ne suis pas certain que la Ligue 1 soit sur Canal l'année prochaine. On a un lot aujourd'hui, on a les 28 affiches. Mais attention, on peut se retrouver dans la situation qu'on a frôlée la dernière fois.