L'After Live du 12 août - 21h/22h

Seconde période PSG/Lorient + France/Ecosse – 12/08 Publié le 12/08/2023 Durée : 57:25

L'After Live du 12 août - 22h/23h Publié le 12/08/2023 Durée : 57:25 L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l' « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l'After, la « Génération After » prendra les commandes de l'émission entre 20h et 22h. Avec Nicolas Jamain aux manettes, entouré de Kévin Diaz, Mathieu Bodmer, Walid Acherchour, Simon Dutin, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui, cette nouvelle génération débattra avec passion, mais toujours en conservant les convictions et les codes de l'After. De 22h à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, et Florent Gautreau. Les soirs de Ligue des Champions, Jérôme Rothen rejoindra la bande pour les matchs du PSG et Mamadou Niang pour les matchs de l'OM. Nicolas Vilas sera aux commandes pour faire vivre les matchs dans l'After Live. Cette année, Thibaut Giangrande pilotera l' « After Foot » le vendredi et samedi.

Première période PSG/Lorient + France/Ecosse – 12/08 Publié le 12/08/2023 Durée : 56:31

Talk mi-temps – 12/08 Publié le 12/08/2023 Durée : 5:10

C'était pas dans l'After - Vendredi 11 août Publié le 12/08/2023 Durée : 2:34 2:34 Le feuilleton Harry Kane se poursuit... L'attaquant anglais n'a jamais été aussi proche de rejoindre le Bayern Munich pour une alliance qui, sur le papier, fait rêver. Avec François Pinet, Walid Acherchour et Kevin Diaz.

Le Top de l'After Foot : Kevin Diaz sur la situation de l'OL après le départ de Lukeba : "C'est les dérives du foot-business, tu ne peux rien proposer à un joueur qui aurait dû rester" – 11/08 Publié le 12/08/2023 Durée : 15:33 15:33 Chaque jour, écoutez le Best-of de l'Afterfoot, sur RMC la radio du Sport ! L’After foot, c’est LE show d’après-match et surtout la référence des fans de football depuis 15 ans ! Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois et Nicolas Jamain avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d’après-match et les débats animés entre supporters, experts de l’After et auditeurs. RMC est une radio généraliste, essentiellement axée sur l'actualité et sur l'interactivité avec les auditeurs, dans un format 100% parlé, inédit en France. La grille des programmes de RMC s'articule autour de rendez-vous phares comme Apolline Matin (6h-9h), les Grandes Gueules (9h-12h), Estelle Midi (12h-15h), Super Moscato Show (15h-18h), Rothen s'enflamme (18h-20h), l'After Foot (20h-minuit).

Haaland et Manchester City démarrent fort, les Bleues font face au pays hôte... Toutes les infos du jour ! – 11/08 Publié le 12/08/2023 Durée : 6:21

Walid Acherchour sur l'avenir du PSG : "Imaginez si, après cet échange, Neymar gambade avec le Barça et que Dembélé est blessé au PSG, on en reparle dans 6 mois" – 11/08 Publié le 12/08/2023 Durée : 14:20