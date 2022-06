"Le documentaire de Pogba, ça sent Instagram, pas le vestiaire", dézingue Leplat

L'avis de Thibaud Leplat après avoir maté le doc de Pogba sur Prime Video : "Il y a des clubs comme Reims qui font des séries qui parlent de football, de terrain, ça sent le vestiaire, ça sent quelque chose. Là le film de Pogba, ça sent Instagram, pas le vestiaire."