"Le fait d'alterner les gardiens n'est pas bon" juge Gautreau

Florent Gautreau estime que les modèles du PSG et de l'OM qui alternent entre deux gardiens (Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas à Paris, Steve Mandanda et Pau Lopez à Marseille) ne sont pas bénéfiques pour leurs équipes.