"Le PSG fait plus rêver que United et Chelsea", Hermel justifie le choix de Ramos

"Ce n'est pas l'argent qui a décidé de son choix de club. Tu as une qualité de vie à Paris que tu n'as pas à Manchester. Le PSG fait plus rêver que United et Chelsea."

Fred Hermel, notre DDD espagnole, dévoile les raisons du choix de Sergio Ramos de rejoindre Paris.