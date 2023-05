Lens 2-1 OM : "Il n'y a pas faute sur le but refusé à Sanchez", L'After tacle l'arbitre M. Turpin

Lens a battu l'OM 2-1 ce samedi dans le choc de la 34e journée de Ligue 1. Un fait de jeu a peut-être changé le cours du match. L'arbitre M. Turpin a refusé un but (qu'il avait validé dans le feu de l'action) à Sanchez qui avait permis à Marseille d'ouvrir le score. L'After, avec Stéphane Guy et Kévin Diaz, ne sont pas d'accord avec le but refusé par M. Turpin.