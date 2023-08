Lens peut-il rééditer sa saison XXL ? "Impossible !", affirment Courbis et Acherchour

Après avoir tenu la dragée haute à au PSG la saison dernière, les Lensois peuvent-ils rééditer leur exploit et empocher l'une des trois premières places du championnat ? Pour Rolland Courbis et Walild Acherchour c'est tout simplement "impossible". Ce dernier évoquant l'accumulation des rencontres, une concurrence exacerbée qui nuiraient aux Sang-et-Or. Ce samedi, le RC Lens s'est logiquement incliné face à Manchester United (3-1) à Old Trafford.