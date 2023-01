Ligue 1 : Face au faible niveau, Canuti s'impatiente de n'avoir plus que 18 clubs

"Je me languis d'une Ligue 1 à 18 clubs, voire 16. On a quand même 7 clubs qui sont à 1 point de moyenne ou moins. Ce n'est pas réjouissant. On est sur un mode Premier League avec un Big Four et le reste."

Le regard de Romain Canuti sur la première partie de saison en L1.