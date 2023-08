Ligue 1 : L'OL de Laurent Blanc en chute libre ? "Je ne vois pas de travail !" s'agace Acherchour

Hier, l'Olympique lyonnais a concédé sa quatrième défaite consécutive en match amical contre Crystal Palace, sans jamais inscrire le moindre but. Nommé par Jean-Michel Aulas la saison dernière, le fauteuil d'entraîneur de Laurent Blanc semble plus que jamais éjectable. Kévin Diaz et Walid Acherchour s'écharpent sur l'avenir du club rhodanien dans l'After foot ce dimanche.