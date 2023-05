Ligue 1 : Vers une troisième place de l'OM ? "Une déception pas un échec", tempère Diaz





Troisièmes du championnat avant le choc face à Lille (21 h), les Phocéens ne sont qu'à deux unités du dauphin lensois et peuvent encore prétendre à une qualification en Ligue des champions. Mais s'ils n'y parvenaient pas, ce ne serait "pas un échec" tempère Kevin Diaz. Pour lui, au vu des moult remous qui ont secoué le club de la méditerranée cette saison, le mot "déception" serait plus approprié. Et l'hypothétique deuxième place des Sang et Or ne devrait eb rien amoindrir la "bonne saison" des Marseillais.