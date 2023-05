Ligue 1 : "Lens peut être un modèle pour beaucoup de clubs français" encense Riolo

Le RC Lens devrait finir 2ème de Ligue 1. En 3 années seulement, les Sang et Or vont passer de la Ligue 2 à la Ligue des Champions, une belle remontée pour les Artésiens que l'After Foot qualifie "d'exemple". Pour Daniel Riolo, la méthode Franck Haise et RCL en général pourrait inspirer beaucoup de clubs de l'hexagone.