Ligue 1 : Quel projet à Troyes dans l'ombre de Manchester City ? La réponse du président Magne

"On a un plan sur dix ans, un projet clair. On sait combien on va investir dans les joueurs et les infrastructures."

Aymeric Magne, président de Troyes, détaille les grandes lignes du projet de l'ESTAC, propriété du City Football Group