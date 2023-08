Ligue 1 : "Rennes m'inquiète, les joueurs ne progressent plus" constate Acherchour

Walid Acherchour : "Rennes m'inquiète. Il y a un bel effectif avec beaucoup de qualités mais les joueurs se regardent trop et ne progressent plus. Comme Kalimuendo que je ne reconnais plus. Cela peut coûter des points. J'ai peur qu'il n'arrive pas à passer le cap"