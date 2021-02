Ligue des champions : Les coulisses de Barça-PSG racontées par Rothen

"On a commenté débout près d'une vitre et on était enfermé là-dedans. Puis on s'est laissé bercé par le match...", Jérôme Rothen raconte les coulisses surprenantes du match Barcelone-PSG commenté au Camp Nou dans de singulières circonstances en raison de la crise sanitaire.