Ligue des champions : Qu'est-ce qu'a voulu faire Guardiola face à Chelsea ?

Thibault Leplat : "L'idée de Guardiola était d'accélérer la circulation du ballon, de conserver Foden à l'intérieur du jeu et d'avoir un ailier en plus. En fait, il a suivi ses joueurs qui demandaient de ne pas trop innover pendant toute la C1 et là il a pris un risque."