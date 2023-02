Ligue Europa : Nantes, Monaco, Rennes, Barça... Le best of du débrief de l'After

Avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Lionel Charbonnier et les Drôles De Dames de RMC. Monaco s'est imposé à Leverkusen 3-2, Nantes a obtenu le nul à la Juventus 1-1 et Rennes s'est incliné chez le Shakhtar 2-1. Dans le choc du soir, Barcelone et Manchester United ont concédé un match nul spectaculaire, 2-2.