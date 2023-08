Lille : Létang confirme l'arrivée prochaine du milieu argentin Ignacio Miramon

Olivier Létang confirme l'arrivée imminente d'Ignacio Miramón et évoque le dossier Keito Nakamura : "Je ne sais pas s'il a signé à Reims, si on avait voulu le signer on l'aurait fait."