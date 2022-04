Liverpool 2-0 Villarreal : "Cette année, Sadio Mané c'est top 3 Ballon d'Or obligatoire !" assure Riolo

Liverpool a fait une seconde période haute volée pour s'imposer face à Villarreal. Sadio Mané a marqué le second but et continue de faire une saison exceptionnelle. Pour Riolo, "Mané, c'est Top 3 ballon d'or cette année".