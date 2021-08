Losc : "Trop de joueurs ne sont pas au rendez-vous" estime MacHardy (l'After)

Lille attend toujours sa première victoire de la saison. Samedi soir, le champion de France en titre pensait bien tenir son premier succès après un but de Yilmaz, mais les Verts ont égalisé en fin de match. "Lille, on sent que quand ils n'arrivent pas à faire le break, c'est comme si la moitié de l'équipe avait démissionné. Il y a les tauliers, André ou Yilmaz, qui sont au rendez-vous, mais le reste n'y est pas. Il faut arrêter d'enjoliver les choses" a souligné Jonatan MacHardy dans l'After.