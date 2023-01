Mercato : Accord avec Ounahi, Dieng s’en va… L’OM passe à la vitesse supérieure

Info RMC Sport - L'OM et Angers sont tombés d'accord pour un transfert d’Azzedine Ounahi pour environ 10 millions d'euros. Un contrat de quatre ans et demi attend l'international marocain sur la Canebière. De son côté, Lorient a annoncé et présenté sa nouvelle recrue, le désormais ex-attaquant sénégalais du club phocéen Bamba Dieng.