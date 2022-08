Mercato : Riolo ne veut plus entendre parler de "pari"

Daniel Riolo : "Je n'en peux plus d'entendre : 'on a fait un pari.' Un président, un directeur sportif, il ne fait pas un 'pari'. Normalement, tu as des billes sur le joueur, tu sais où tu mets les pieds. Alors tu peux réussir ou te planter, mais le mot de 'pari', non !"