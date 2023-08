Metz 2-2 OM : Le débrief complet de l’After foot

Après sa désillusion européenne, l'OM est accroché et repart avec un point de son déplacement à Metz (2-2) au terme d'une seconde période totalement folle. Trois poteaux, des occasions et des parades à la pelle, des blessés et un rouge, ce match aura offert un scénario dingue et décousu. A dix contre onze pendant 40 minutes, Marseille a crû être renversé mais c'est finalement son joker Vitinha qui lui a permis d'arracher le nul (82e).