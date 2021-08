Monaco : Pour Piquionne (l’After), les joueurs "ne sont pas prêts physiquement"

Monaco n'y arrive pas et attend toujours sa première victoire de la saison. Samedi, l'ASM s'est inclinée à domicile face à Lens (0-2). "Je trouve que, même si Monaco a eu la possession, aujourd'hui, on voit que les mecs ne sont pas prêts. Le réalisme et la lucidité n'y sont pas" constate Frédéric Piquionne.