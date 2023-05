Mourinho une bonne idée pour le PSG ? Riolo tenterait le coup avec Thiago Motta

Alors que les jours de Christophe Galtier au PSG semblent comptés, la piste Mourinho semble prendre de l'épaisseur. Pas forcément malheureux à la Roma mais pas pleinement satisfait non plus, le coach portugais pourrait-il amener ce dont le club de la capitale a besoin pour franchir un cap ? Pas forcément certain pour l'After. Daniel Riolo lui aimerait considérer davantage la piste Thiago Motta.