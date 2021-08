Nice - OM interrompu : Cobos explique comment il s'est interposé entre Longoria et Rivère

Ancien joueur des Aiglons et adjoint aux sports à la mairie de Nice, José Cobos raconte l'altercation entre Pablo Longoria et Jean-Pierre Rivère, entre lesquels il est intervenu pour calmer le jeu, lors du match entre Nice et l'OM.