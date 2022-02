OL 0-1 Lille : "Encore une fois, c'est le VAR qui fait la différence" affirme Brisbois (L'After)

Lyon s'est incliné à domicile face à Lille (0-1) dimanche soir en clôture de la 26e journée de L1. Les Lyonnais ont pesté contre l'arbitrage pour un but refusé à Paqueta, sur une action confuse et l'intervention de la var. Dans l'After, le débat sur la vidéo a fait rage. "Encore une fois, c'est le VAR qui fait la différence. Sans le VAR, il y a but de Paqueta à 100%" affirme Gilbert Brisbois.