OL : Acherchour estime que Paqueta mérite mieux que West Ham

Walid Acherchour : "Pour Paqueta, aller à West Ham... On va me répondre qu'ils ont battu Lyon en 1/4 l'année dernière, que c'est la Premier League etc. Mais je suis désolé, je m'attendais à beaucoup mieux. Sur ce mercato, on parlait de clubs bien plus huppés que West Ham."