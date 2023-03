OL : Cherki est "déjà un taulier" du fait de la faiblesse de l'équipe selon Riolo

"Le contexte fait qu'il a de plus en plus de place dans une équipe de plus en plus moyenne. Un mec qui tripote un petit peu le ballon ça devient directement un titulaire". Pour Daniel Riolo, Rayan Cherki est "déjà un taulier" à l'OL du fait de la faiblesse de l'équipe.