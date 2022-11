OL : Diaz soutient Juninho après son récit de son expérience de directeur sportif

"Quand Juninho parle, on sent l'honnêteté. Je le crois. Je suis sûr qu'il a sa conscience pour lui." Kevin Diaz fait confiance à Juninho et son récit de son expérience à l'OL en tant que directeur sportif.