OL : Govou raconte son transfert avorté à Liverpool après la Coupe du Monde 2006

"Après le Mondial 2006, l'OL me dit 'on ne veut pas de toi l'année prochaine'. J'ai un contact avec Liverpool où je dois signer mais Lyon ne trouve pas mon remplaçant..."

Sidney Govou, consultant pour Canal+ et ancien de l'OL, raconte son transfert avorté à Liverpool.