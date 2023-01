OL : "La fierté dans ce club passe par la réussite des joueurs ailleurs" constate Sofiane Zouaoui

Sofiane Zouaoui sur les propos d'Aulas envers Cherki : "Ce qui lui plaît, c'est que de le voir courtisé, c'est le symbole de la réussite. Et ça, j'en ai marre. (...) La fierté dans ce club, elle passe par la réussite des joueurs ailleurs. Et ça, ça ne me plaît pas du tout."