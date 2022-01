OL : Pour Riolo, Aulas aurait dû davantage s'appuyer sur Juninho

"Tu es allé chercher Juninho, ça a donné une formidable image de l'OL. Et puis tu as mis Vincent Ponsot, tu as une rivalité en interne et tu n'arrives pas à faire la police..."

Pour Daniel Riolo, Jean-Michel Aulas aurait dû d'avantage s'appuyer sur Juninho