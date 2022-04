OL : Roustan pointe le problème d'efficacité devant le but

L'OL n'y arrive plus et a connu une énième défaite à Brest. Les Gones sont loin du podium et pourraient ne pas se qualifier pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Pour Didier Roustan, le problème des Lyonnais est devant où le manque d'efficacité a été préjudiciable.