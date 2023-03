OM 1-1 (6-7 tab) Annecy : "On vient de vivre un moment incroyable..." jubile le président d'Annecy

Sébastien Faraglia, président du FC Annecy, dans l'After : "La plus belle des primes, je vais vous dire, ce sont les souvenirs qu'on est en train de se créer et les émotions qu'on a vécues. Le reste, c'est pas très important. On vient de vivre un moment incroyable..."