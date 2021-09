OM 2-0 Rennes : "Ce n’est pas de l’enflammade", Diaz conquis par le jeu marseiilais (L’After)

Marseille s'est imposé face à Rennes (2-0), dimanche lors de la 6e journée de Ligue 1 et grimpe à la 2e place du podium. Kevin Diaz s'est montré élogieux au moment d'évoquer le début de saison olympien. "Franchement l'OM, ce n'est pas de l'enflammade. C'est juste que pour l'instant, c'est une très bonne équipe de Ligue 1. Ça montre que tu peux être ambitieux, tu peux être déséquilibré et ne pas encaisser de but. Et ça c'est bien."