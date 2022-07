OM : Crochet dresse le portrait d’Igor Tudor, annoncé en pole pour succéder à Sampaoli

Qui est Igor Tudor ? Johann Crochet présente la méthode d'un des coacehs qui est cité pour remplacer Jorge Sampaoli : "Son but est d'agresser l'adversaire le plus vite possible, c'est fondamental. Le pressing de son équipe commence dans la surface adverse."