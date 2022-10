Sporting 0-2 OM : "Des bons choix de carrière", Guendouzi et Harit encensés par Niang et Riolo

Principaux précurseurs de la victoire de l'OM sur le terrain du Sporting Portugal (2-0), Amine Harit et Matteo Guendouzi ont été salués dans l'After Foot par Mamadou Niang et Daniel Riolo pour l'ensemble de leur œuvre et leurs choix de carrière.