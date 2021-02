OM : "On attend une vraie révolution à Marseille, peut-être que Sampaoli va amener ça" espère Rothen

L'OM et Jorge Sampaoli ont trouvé un accord pour un contrat jusqu'en 2023. Après la mise à pied d'André Villas-Boas et alors que Nasser Larguet assure l'intérim, l'Argentin est bien le prochain entraîneur du club phocéen. Ne manque plus que la signature. Et Jérôme Rothen espère qu’il sera l’homme qui apportera une « vraie révolution » à Marseille.