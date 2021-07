OM : "On parle quand même de Mandanda", Piocelle milite pour le Français en numéro 1 devant Lopez

"On parle quand même de Steve Mandanda. Quoi que Sampaoli fasse, il va falloir dire les choses dès le début de la saison."

Sébastien Piocelle estime que le coach de l'OM devra établir une hiérarchie claire entre Mandanda et Pau Lopez. Et plaide pour Mandanda n°1.