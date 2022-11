Premier League : Ronaldo doit-il être licencié de Manchester United ?

Selon plusieurs médias anglophones, dont The Athletic, Manchester United a l'intention de rompre le contrat du joueur, sans lui verser un seul euro en contrepartie, et travaille en ce sens avec ses conseillers. Le Guardian, qui évoque aussi ce probable licenciement, va même plus loin. D'après le quotidien, United a engagé des avocats pour attaquer CR7 en justice après ses déclarations fracassantes. L’After revient sur cet épisode ce vendredi et tente de savoir s’il faut le licencier.