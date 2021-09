Projet Wenger : "Son raisonnement, c'est un pansement sur une jambe de bois" tacle MacHardy

Jonatan MacHardy sur le projet Wenger : "Son raisonnement, c'est un pansement sur une jambe de bois. Il y a beaucoup trop de matches, on banalise l'extraordinaire, on gave les gens de matches. Il faut réduire drastiquement le nombre de compétitions et de matches".