PSG : "Cette équipe du Paris-Saint-Germain ne dégage rien", juge Acherchour

A huit jours du choc contre le Real, et malgré la large victoire contre Lille hier soir, le Collectif Ultras Paris a exprimé de nouveau sa colère envers le club ce lundi soir, via un communiqué. Ce que comprend Walid Acherchour, qui assure que de plus en plus de supporters se désintéressent du club.