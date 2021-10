PSG : Guy juge "grotesque" la signature de Ramos

"Tu sors Thiago Silva pour a priori de bonnes raisons et tu prends Sergio Ramos un an plus tard. C'est grotesque."

Stéphane Guy ne comprend pas la cohérence du recrutement de Sergio Ramos au PSG et s'interroge sur l'intérêt sportif d'une telle opération.