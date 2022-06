PSG : Hermel annonce le départ de Pochettino "samedi au plus tard"

Fred Hermel : "Un de mes contacts importants dans la possible arrivée de Zidane à Paris me dit que l'officialisation du départ de Pochettino devrait intervenir demain ou samedi au plus tard"

