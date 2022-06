PSG : "Il faut arrêter de caricaturer sur le joueur qu'est Neymar" estime Acherchour

Dans l’After Foot jeudi soir, Walid Acherchour a tenu à prendre la défense de Neymar et a assuré qu'en pleine année de Coupe du monde, il peut se sublimer et faire taire ses détracteurs. À 30 ans, le Brésilien est « dans un virage important » en club et en sélection.