PSG : "Le premier but de Neymar contre Toulouse, c'est la classe", souligne Riolo

Le PSG a mis plus de temps que d'habitude pour faire sauter le verrou d'une défense, Toulouse ayant bien résisté. Seulement, lorsque le trio Messi-Neymar-Mbappé décide d'accélérer, cela donne une action et un but de classe, que Daniel Riolo n'a pas manqué de souligner.