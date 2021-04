PSG - Manchester City : "Ce mur, sur le second but, symbolise la perte de lucidité parisienne" peste Riolo

Le PSG a réalisé une période de haute volée face à Manchester et menait 1-0 à la pause. Seulement, Manchester City est revenu avec de meilleures intentions et a inscrit deux buts coup sur coup. Le mur n'est pas exempt de tout reproche sur le coup franc de Mahrez et est un symbole de la perte de lucidité parisienne pour Riolo.