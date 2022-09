PSG : "Mbappé se perd au fur et à mesure de ses sorties médiatiques" s'agace Acherchour

Walid Acherchour sur Mbappé : "Il est plus dans le 'Moi je' que dans le jeu. Il se perd au fur et à mesure de ses sorties médiatiques. Depuis le début de saison, c'est devenu un autre joueur. Et ça m'agace parce que c'est contre-productif au niveau du collectif."